على طريقة محمد صلاح.. برناردو يهدد ريال مدريد بالانتقام

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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هدد البرتغالي برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي، فريق ريال مدريد بالانتقام في مواجهتي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الإقصاء المرير على يد الميرنغي في الدور نصف النهائي خلال الموسم الماضي.

وتتجدد مواجهة القمة بين السيتي والريال في دوري الأبطال 2023، بعدما تأهل الأول على حساب تشيلسي، وتخطى الثاني عقبة بايرن ميونخ في الدور ربع النهائي.

وسُئل برناردو إذا كان فريقه مستعداً للانتقام من ريال مدريد، وقال: "آمل أن يكون ذلك، سنسعى لتحقيق ذلك بالتأكيد".

وتابع: "الفريق لديه ثقة كبيرة جداً في الوقت الحالي، أعتقد أننا سنتأهل على حساب ريال مدريد، ونعوض نتيجة الموسم الماضي".

وأضاف: "الآن نحن نشعر أن لدينا فرصة في كل مسابقة، نقوم بالبناء فوز بعد فوز، تلك هي الثقة، إنها مهمة للغاية ونحن بحاجة للحفاظ على الأمر على هذا النحو".

وتقام مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 9 مايو المقبل بإسبانيا، فيما تقام مباراة الإياب بإنجلترا يوم 17 من الشهر نفسه.

ويلتقي الفائز من مواجهتي ريال مدريد ومانشستر سيتي، مع الفائز من لقائي ميلان وانتر ميلان، في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2023.

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