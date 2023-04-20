أمام بايرن ميونخ.. هالاند يهدر أول ركلة جزاء منذ 719 يوماً

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أهدر النرويجي آرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي، ركلة الجزاء التي تم احتسابها لصالح فريقه في مواجهة بايرن ميونخ، التي أقيمت أمس الأربعاء، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، على ملعب أليانز أرينا.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح مانشستر سيتي بعد لمسة يد على أوباميكانو لاعب بايرن ميونخ، إلا أن هالاند أهدرها.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، هذه الركلة هي الأولى المهدرة لهالاند منذ 719 يوماً، وكانت آخر مرة أهدر فيها النرويجي ركلة جزاء، خلال مواجهة فريقه السابق بوروسيا دورتموند ضد يونيون برلين 21 أبريل 2021، التي أقيمت على ملعب سيغنال إيدونا بارك.

وأكدت الشبكة، أن هالاند خلال هذه الفترة نفذ 18 ضربة جزاء متتالية سددها جميعها بنجاح.

يذكر أن مانشستر سيتي سيلتقي مع ريال مدريد في نصف نهائي دوري الأبطال، بعدما تأهل الأول على حساب تشيلسي، وتخطى الثاني عقبة بايرن ميونخ.

وتقام مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 9 مايو المقبل بإسبانيا، فيما ستقام مباراة الإياب بإنجلترا يوم 17 من الشهر نفسه.

ويلتقي الفائز من مواجهتي ريال مدريد ومانشستر سيتي، مع الفائز من لقائي ميلان وانتر ميلان، في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2023.

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