نصف نهائي دوري الأبطال.. موعد قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تتجدد مواجهة القمة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث سيلتقي الفريقين في نصف نهائي النسخة الحالية، بعدما تأهل الأول على حساب تشيلسي، وتخطى الثاني عقبة بايرن ميونخ.

وفاز ريال مدريد في ذهاب ربع النهائي على تشيلسي بثنائية دون رد على ملعب سانتياغو برنابيو، قبل أن يكرر انتصاره في لقاء الإياب بنفس النتيجة على ملعب ستامفورد بريدج، أما مانشستر سيتي تأهل للدور نصف النهائي للبطولة الأوروبية، بعدما تخطى بايرن ميونخ وفاز عليه بثلاثية دون رد في مباراة الذهاب على ملعب الاتحاد، وحسم التعادل الإيجابي 1/1 نتيجة لقاء الإياب على ملعب أليانز أرينا.

وتقام مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 9 مايو المقبل بإسبانيا، فيما تقام مباراة الإياب بإنجلترا يوم 17 من الشهر نفسه.

ويلتقي الفائز من مواجهتي ريال مدريد ومانشستر سيتي، مع الفائز من لقائي ميلان وانتر ميلان، في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2023.

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