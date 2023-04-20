إنزاجي: وصول انتر ميلان لنصف نهائي دوري الأبطال «حلم»

المصدر: البيان

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وصف سيميوني إنزاجي مدرب انتر ميلان، وصول فريقه إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا بـ "الحلم".

وعلى الرغم من تعثره بالتعادل مع بنفيكا البرتغالي بنتيجة 3/3 في قمة الإياب، إلا أن انتر ميلان تأهل بفضل تفوقه بنتيجة 0/2 في موقعة الذهاب.

وقال إنزاجي في تصريحاتٍ نقلها موقع "سيمبري انتر": "إنها سعادةٌ عظيمةٌ، إنهٌ إنجازٌ مبهرٌ لكل انتر ميلان، وقد انتظرناه منذ فترةٍ طويلةٍ".

وأكمل: "نحن نستحق بلوغ نصف النهائي، الذي كان حلماً، ولكننا الآن وصلنا إليه، وسنلعب بروحٍ عاليةٍ".

وعاد إنزاجي بالذاكرة إلى مراسم قرعة دور المجموعات للمسابقة القارية، وقال: "حينما سُحبت القرعة في أواخر أغسطس، كل هذا بدا بعيداً للغاية عنا، ولكننا الآن نريد إنهاء الأمور بأفضل طريقةٍ ممكنةٍ".

وتوجّه إنزاجي بالتهنئة إلى لاعبي انتر ميلان، قائلاً: "أدوا خلال جدول مبارياتٍ مجنون، وفي ظل العديد من الإصابات والإيقافات".

وأشاد إنزاجي ببنفيكا، مصرحاً: "لقد وضعنا الدور ربع النهائي ضد خصمٍ ذو مستوىً عالٍ، وكان علينا اللعب بشكلٍ جيدٍ للغاية لإقصائهم، على مدار 8 أشهرٍ لم يخسروا سوى مباراتين".

وواصل: "لقد تعاملنا مع المباراة بشكلٍ جيدٍ، ومن وجهة نظري فقد أدرناها بشكلٍ طيبٍ في الشوط الثاني".

ورحّب إنزاجي بمواجهة الجار اللدود أي سي ميلان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث قال: "الأمر سيمنحنا المزيد من الحوافز دون شكٍ، وكلانا أدى بشكلٍ جيدٍ حتى اللحظة".

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