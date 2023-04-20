توخيل: افتقدنا للحظ وخدمات التحكيم أمام أفضل فريق في أوروبا

المصدر: البيان

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أكد توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ، أن فريقه كان متكافئاً مع مانشستر سيتي في مواجهتي الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وعلى الرغم من نجاحه في خطف التعادل بنتيجة 1/1 في قمة الإياب، إلا أن بايرن ميونخ ودّع البطولة إثر خسارته لموقعة الذهاب بنتيجة 0/3.

ونقل موقع "آبدين زايتونج" الألماني عن توخيل قناعته بأن نتيجة 1/4 في مجموع المواجهتين لا تعكس سير الأحدث، وتحسّر مدرب البايرن، قائلاً: "بالنظر إلى الفرص القليلة التي سمحنا بها في القمتين، فقد عوقبنا بشدة".

وقال توخيل: "لقد كنا أنداداً لأفضل فريق في أوروبا والفريق الأكثر جاهزيةً في القارة، أنا راضٍ للغاية عن المباراتين، لقد قدمنا أفضل مستوياتنا على الإطلاق".

وتابع: "للتغلب على أفضل الفرق، ليس فقط أن تكون نداً لها، لكنك بحاجةٍ إلى الحظ أيضاً، وأن تخدمك القرارات التحكيمية".

وأتم: "لم يكن ثمة فارق بيننا في الجودة، ربما يبدو ذلك من خلال نتيجة المباراتين، ولكن في الواقع، الفارق كان في الثقة في النفس والجاهزية".

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