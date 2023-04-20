دوري أبطال أوروبا.. غوارديولا: من يرغب في اللقب عليه التغلب على ريال مدريد

المصدر: البيان

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اعترف بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بصعوبة موقعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، التي ستضعه في مواجهة ريال مدريد، حامل اللقب.

وضمن مانشستر سيتي التأهل إلى الدور نصف النهائي على الرغم من سقوطه في فخ التعادل بنتيجة 1/1 مع بايرن ميونخ في قمة الإياب، بفضل تفوقه عليه بثلاثيةٍ نظيفةٍ في الذهاب.

وقال غوارديولا متحدثاً لقناة "سكاي سبورتس": "أعتقد بأن كل الأندية حول العالم تشعر بأنها لو أرادت التتويج بهذه البطولة، فسيتعين عليها التغلّب على ريال مدريد، سابقاً كان برشلونة، والآن أصبح ريال مدريد".

وانشغل غوارديولا بالتفكير في عامل الإرهاق بعد انتهائه من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، حيث اعترف بعد مواجهة البايرن، قائلاً: "نحن مرهقون، لا أعرف كيف سيتسنى لنا الاستشفاء لملاقاة شيفيلد يونايتد"، في إشارةٍ إلى المباراة التي تنتظر فريقه في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأضاف المدرب الإسباني: "إننا نمر بلحظات صعبة فيما يتعلق بالمباراة المرتقبة السبت".

وعن القمة التي احتضنها استاد أليانز أرينا، صرّح غوارديولا: "لقد عانينا في الشوط الأول، اخترق دايوت أوباميكانو جميع خطوطنا في الجبهة اليسرى، وعانينا من كينجسلي كومان، كنا محظوظين قبل إهدارنا لركلة الجزاء، فقد سنحت لهم فرصةً أو فرصتين، وكان من الممكن أن يحدث أي شيء".

وعبّر ابن إقليم كتالونيا عن قناعته بأن نتيجة 1/4 في مجموع المباراتين لا تعكس تمامًا كيف كان سير المواجهتين.

وأتم غوارديولا، قائلاً: "لم أتوقع أي شيء آخر على مستوى جودة بايرن ميونخ وقدراتهم البدنية وأفكارهم الفنية، لطالما أبهروني حينما كنت مديراً فنياً لهم، ولطالما يبهروني حينما ألعب ضدهم".

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