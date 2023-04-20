إنتر يضرب موعداً مع ميلان في نصف نهائي أبطال أوروبا

المصدر: أ ف ب

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بلغ إنتر الايطالي الدور نصف النهائي من مسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم بعد تعادله مع بنفيكا البرتغالي 3-3 في اياب ربع النهائي الاربعاء على ملعب سان سيرو، وذلك لفوزه ذهابا 2-صفر في لشبونة.

وسجل نيكولو باريلا (14) والارجنتيني لاوتارو مارتينيس (66) ومواطنه يواكيم كوريا (78) اهداف إنتر، وفريدريك اورسينس (38) وانتونيو سيلفا (86) والكرواتي بيتار موسى (90+5) اهداف بنفيكا.

ويلتقي إنتر مع جاره في المدينة الواحدة ميلان في الدور نصف النهائي بعد ان تخطى الاخير مواطنه نابولي متصدر الدوري المحلي بالفوز عليه 1-صفر ذهابا ثم تعادله معه 1-1 ايابا.

وارتأى مدرب إنتر سيموني اينزاغي خوض مباراة الاياب ضد بنفيكا بالتشكيلة ذاتها التي خاضت مباراة الذهاب حيث زج بالثنائي المخضرم البوسني ادين دجيكو ومارتينيس في حين جلس البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو الذي سجل الهدف الثاني ذهابا بعد نزوله احتياطيا على مقعد البدلاء.

في المقابل، عاد الى صفوف الفريق البرتغالي قطب الدفاع نيكولاس اوتامندي بطل العالم مع منتخب بلاده بعد ايقافه في المباراة الاولى، في حين قاد خط الهجوم الشاب غونسالو راموس.

خاض الفريقان المباراة على وقع خسارة في الدوري المحلي حيث سقط إنتر امام مونتسا صفر-1 وبنفيكا امام تشافيس بالنتيجة ذاتها.

وافتتح إنتر الذي كان آخر فريق ايطالي يحرز اللقب عندما توج باللقب القاري الاهم عام 2010 بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، التسجيل بعد هجمة منسقة وصلت الى نيكولو باريلا داخل المنطقة فتلاعب بدفاع بنفيكا وسدد كرة بيسراه في الزاوية البعيدة (14).

لكن بنفيكا نجح في ادراك التعادل بكرة رأسية رائعة من اورسنس مستغلا تمريرة عرضية من رافا سيلفا (38).

لكن إنتر احبط اي أمل لبنفيكا بالعودة في مجموع المباراتين بتسجيله الهدف الثاني عبر مارتينيس مستغلا كرة عرضية فتابعها من مسافة قريبة في الشباك (66).

واضاف إنتر الذي يعاني في الدوري المحلي، الهدف الثاني بواسطة البديل كوريا (78).

وأبى بنفيكا ان يخرج خاسرا من اللقاء، فقلص الفارق عن طريق انتونيو سيلفا بكرة رأسية (86) قبل ان يدرك البديل بيتار موسى التعادل في الدقيقة الاخيرة من الوقت بدل الضائع.

والتقى الفريقان 5 مرات في دوري الابطال وفاز إنتر مرتين وتعادلا ثلاث مرات.



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