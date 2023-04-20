تياغو سيلفا: الاستراتيجية الحل لإنقاذ تشلسي

المصدر: (لندن - أ ف ب)

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حثَّ تياغو سيلفا قلب دفاع تشلسي الإنجليزي ومنتخب البرازيل لكرة القدم، أمس، النادي اللندني على وضع «استراتيجية» لمنع تراجع نتائجه في الموسم المقبل، بعد خروجه من ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني حامل اللقب.

وتلاشى الأمل الأخير للفريق اللندني في إنقاذ موسم كارثي بخسارته أمام ضيفه النادي الملكي 0 - 2 في إياب ربع نهائي المسابقة القارية العريقة، بعدما كان خسر بالنتيجة ذاتها ذهاباً في العاصمة الإسبانية.

واعترف سيلفا بأن الموسم كان قاسياً على النادي، موضحاً أن تشلسي المدججة تشكيلته بالنجوم يشهد وجود لاعبين غير سعداء على الإطلاق.

وأنفق تشلسي أكثر من 500 مليون جنيه استرليني في سوق الانتقالات منذ شرائه العام الماضي.

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