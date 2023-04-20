سيتي يقصي بايرن ويلاقي ريال مدريد في نصف نهائي أبطال أوروبا

المصدر: أ ف ب

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بلغ مانشستر سيتي الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثالثة تواليًا بعد تعادله مع مضيفه بايرن ميونيخ الالماني 1-1 الاربعاء في اياب ربع النهائي، مستفيدًا من فوزه 3-0 ذهابًا.

وافتتح النروجي إرلينغ هالاند التسجيل للضيوف (57) بعد أن أهدر ركلة جزاء في الشوط الاول، فيما عادل يوزوا كيميش لأصحاب الارض من ركلة جزاء (83).

وضرب بطل إنكلترا موعدًا في نصف النهائي مع ريال مدريد الاسباني حامل اللقب والرقم القياسي بعدد الالقاب (14) الذي أقصى تشلسي الانكليزي 4-0 في مجموع المباراتين.

ودخل بايرن، بطل أوروبا ست مرات، الى المباراة وهو يدرك أنه بحاجة الى معجزة لتحقيق ريمونتادا وقلب الطاولة على خصمه الباحث عن المجد القاري للمرة الاولى في تاريخه.

وسيتجدد اللقاء بين سيتي وريال في نصف النهائي على غرار الموسم الماضي في الدور ذاته عندما تأهل الملكي 6-5 في مجموع المباراتين.

وبقي سيتي، وصيف بطل أوروبا 2021، على المسار الصحيح لتحقيق الثلاثية هذا الموسم، إذ لا يزال في قلب الصراع على لقب الدوري الانكليزي مع أرسنال ويخوض السبت نصف نهائي الكأس المحلية.

وبات سيتي أول فريق يسجل على أرض بايرن في دوري الابطال هذا الموسم بعد أن حقق البافاري قبل الاربعاء أربعة انتصارات من أربع مباريات في المسابقة القارية بشباك نظيفة، بينها أمام برشلونة الاسباني وإنتر الايطالي ومن ثم باريس سان جرمان الفرنسي في ثمن النهائي.

ويمر بايرن بفترة متزعزعة بعد إقالة مدربه يوليان ناغلسمان الذي حقق معه العلامة الكاملة في دوري الابطال (8 انتصارات من 8 مباريات)، وتعيين توماس توخل الذي اكتفى بقيادته بفوزين مقاب هزيمتين وتعادلين في ست مباريات وخرج معه من المسابقة القارية والكأس المحلية ويتقدم بفارق نقطتين عن بوروسيا دورتموند في البوندسليغا.

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