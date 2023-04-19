على خلفية فضيحة التحكيم..برشلونة يفشل في إقناع أندية الدوري الإسباني

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

ذكر رئيس الدوري الإسباني الأربعاء أن الأندية الإسبانية لم تقتنع بتفسير برشلونة لأموال دفعها لمسؤول بالتحكيم.

وقال خافيير تيباس إنه بعد اجتماع عام للدوري، شعرت معظم الأندية أن خوان لابورتا رئيس برشلونة لم يفسر بالكامل سبب دفع ناديه أكثر من 7 ملايين يورو من 2001 حتى 2018 لشركة نائب رئيس اللجنة آنذاك خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا.

وتحدث لابورتا نحو 20 دقيقة خلال الاجتماع وقدم تفسيرات مشابهة لتلك التي قدمها في مؤتمر صحفي من ساعتين يوم الاثنين.

وأضاف تيباس ”كان ملخصا لما قاله في المؤتمر الصحفي. قال لابورتا إن المدفوعات لم تقدم لشراء حكام أو التأثير على قراراتهم.

وقالت الأندية إن تلك المدفوعات لم تكن عادية، ولم تكن معتادة، ولم تكن صحيحة ويجب التحقيق فيها. لم يكن لابورتا مقنعا في تفسيراته.”

وأنكر برشلونة مخالفاته وقال إن المدفوعات قدمت فقط لإصدار تقارير فنية عن الحكام. اتهم الادعاء النادي بالفساد في الرياضة والاحتيال الإداري وتزوير مستندات تجارية. وانضم الدوري الإسباني وعدة كيانات أخرى للإجراءات القانونية ضد برشلونة.

وكان تيباس قد قال إنه ينبغي على لابورتا الاستقالة إن لم يفسر بالكامل المدفوعات. وانتقد رئيس برشلونة علنا تيباس بقوة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز