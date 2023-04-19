رغم غيابه عن دوري الأبطال.. رونالدو حاضر باحتفاله في ستامفورد بريدج

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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احتفل البرازيلي رودريغو غوس نجم ريال مدريد، بهدفه في شباك تشيلسي، على طريقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الميرنغي السابق.

وفاز ريال مدريد على تشيلسي 0/2 خلال المواجهة التي جمعتهما على إستاد ستامفورد بريدج، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبدأ رودريغو هجمة سريعة نحو مرمى تشيلسي، ومر من مدافع البلوز تريفوه تشالوباه، ثم مرر الكرة لزميله فينيسيوس جونيور، قبل أن يقوم الأخير بتمريرها لرودريغو الذي بدوره وضعها في الشباك، معلناً عن هدف الريال الأول.

وبعد الهدف احتفل رودريغو على طريقة كريستيانو رونالدو الشهيرة "SUIII" أمام أعين جماهير تشيلسي.

وودع تشيلسي دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي بعد الخسارة ذهاباً وإياباً أمام ريال مدريد 0/4 بمجموع المباراتين.

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