منها تخفيض راتبه.. برشلونة يخبر أوباميانج بشروط العودة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أبلغ نادي برشلونة لاعبه السابق الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، بموقفه من إمكانية عودته.

وكانت تقارير صحفية أكدت أن أوباميانج يرغب في العودة من جديد لبرشلونة، بعد تهميشه مع تشيلسي في الآونة الأخيرة.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة أبلغ أوباميانج بضرورة تخفيض راتبه، إذا رغب في العودة لصفوف البرسا من جديد.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة أبلغ وكلاء أوباميانج أنه سيتعين عليه العودة للبرسا بشكل مجاني أو على سبيل الإعارة المجانية من تشيلسي، وذلك بسبب الأزمة المالية التي يمر بها البلوغرانا، وعدم القدرة على دفع مبالغ مالية نظير عودته.

يذكر أن أوباميانج لعب لبرشلونة 6 أشهر بعدما انتقل له يناير 2022 قادماً من أرسنال، قبل أن يوقع على عقد مدته عامين مع تشيلسي في الصيف الماضي.

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