بايرن يحلم بـ «ريمونتادا» أمام مانشستر سيتي

المصدر: ميونيخ - د ب أ

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يتطلع فريق بايرن ميونيخ الألماني لتحقيق «ريمونتادا» تاريخية، عندما يواجه فريق مانشستر سيتي، اليوم في إياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان الذهاب، الذي أقيم على ملعب الاتحاد شهد فوز مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة، وهو ما يعني أن البافاري سيكون عليه مضاعفة جهده إذا أراد العبور للدور قبل النهائي.

ومع ذلك رفع الألماني توماس توخيل، المدير الفني الجديد للبافاري شعار التحدي، من أجل تحقيق الفوز بأكثر من ثلاثة أهداف، والتأهل للدور التالي لتهدئة غضب الجماهير.

وفي لقاء أخر، يلتقي إنتر ميلان ضيفه بنفيكا البرتغالي بحثاً عن مقعد في الدور قبل النهائي من البطولة، و يدخل إنتر ميلان المباراة ولديه أفضلية كبيرة بعدما فاز على بنفيكا على أرضه، بهدفين نظيفين، ويكفيه التعادل بأي النتيجة أو الخسارة بفارق هدف، لضمان التأهل فيما يتعين على بنفيكا الفوز بفارق أكثر من هدفين.

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