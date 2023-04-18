فودين يعود إلى مان سيتي قبيل مواجهة بايرن في دوري الأبطال

المصدر: أ ب

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عاد فيل فودين إلى تدريبات مانشستر سيتي، يوم الثلاثاء، قبيل مواجهة بايرن ميونيخ المقررة يوم الأربعاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2023، علي ملعب الاتحاد.

غاب لاعب الوسط الإنجليزي عن آخر أربع مباريات للسيتيزنز بعدما خضع لجراحة لإزالة الزائدة الدودية مؤخرا.

يذكر أن مان سيتي بقيادة المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا حقق فوزا ثمينا على حساب بايرن ميونيخ بقيادة المدير الفني الألماني توماس توخيل، بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب.

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