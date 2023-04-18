حقيقة رغبة ماني في العودة إلى ليفربول

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أفادت تقارير بأن السنغالي، ساديو ماني، لاعب فريق بايرن ميونخ، الألماني، يرغب في العودة إلى فريقه السابق، ليفربول الإنجليزي، رغم انتقاله إلى الفريق الألماني الصيف الماضي.

وجاءت هذه الأنباء بعد أن تصدر النجم السنغالي عناوين الصحف إثر إصابته زميله، ليروي ساني، وإسالة الدم من شفتيه، مما اضطر الإدارة إلى إيقاف الوافد الجديد من ليفربول، وفقا لقناة الحرة.

وقال موقع فوتبول إنسايدر إن اللاعب أبلغ أصدقاءه أنه "يفتقد ليفربول" ويرغب بشدة في العودة إلى الدوري الإنجليزي.

وذكر التقرير أن العودة إلى الدوري الإنجليزي هي الخيار الأفضل لماني بعد 8 سنوات تألق خلالها في ليفربول وساوثمبتون.

وباع ليفربول المهاجم السنغالي، الصيف الماضي، مما أفسح المجال للحصول على خدمات داروين نونيز، الذي سجل ثمانية أهداف مع الريدز في الدوري، حتى الآن، لكنه فشل في الفوز باقتناع الجماهير.

وذكر التقرير أن بايرن ميونخ قد يفكر في بيع السنغالي بمبلغ 25 مليون جنيه إسترليني فقط، بعد شرائه بـ30 مليون جنيه إسترليني، إذ يتطلع بايرن إلى تقليص خسائره من اللاعب الذي يبلغ من العمر 31 عاما.

ومع ذلك، لا يعرف ما إذا كان مدرب الفريق الإنجليزي، يورغن كلوب، سيرغب في إعادة اللاعب إلى الفريق، بعد أن سمح له بالمغادرة، من أجل تعاقدات جديدة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز