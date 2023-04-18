مانشستر سيتي يتقدم بطلب لرفع سعة ملعبه الى أكثر من 60 ألف متفرج

المصدر: أ ف ب

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تقدم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بطلب لرفع سعة ملعب الاتحاد إلى أكثر من 60 ألف متفرج على ان يتضمن فندقًا ومتحفًا ومنشآت أخرى باستثمار بقيمته 300 مليون جنيه إسترليني.

وتتضمن الخطة الجديدة اضافة نحو 7 آلاف مقعد إلى الملعب بالإضافة إلى منطقة مشجعين مغطاة ومتجر للنادي ومتحف وفندق يضم 400 سرير.

وكان تم إدراج اسم ملعب الاتحاد في قائمة من 10 ملاعب لاستضافة نهائيات كأس اوروبا 2028 في حال فوز الملف المشترك لبريطانيا وايرلندا، علمًا ان الملف تتضمن سعة جديدة للملعب قدرها 61 الف متفرج.

وقال مدير العمليات في مانشستر سيتي داني ويلسون "على مدى أشهر عدة، قمنا بتطوير المفاهيم والتصميمات للحصول على أفضل تجربة للمشجعين لكي نقدّم وجهة ترفيهية على مدار العام في ملعب الاتحاد، وقد تقدمنا بطلب تخطيط إلى مجلس مدينة مانشستر".

واضاف "كما هي الحال مع اعمال التطوير التي يشهدها النادي، فإن ضمان فائدة مجتمعنا المحلي هو أولوية رئيسية ونعتقد أن هذه المقترحات ستوفر فرصًا اقتصادية واجتماعية طويلة الأمد بناءً على أعمال التجديد التي قدمتها مجموعة "سيتي فوتبول غروب" منذ عام 2008".

وشهدت المنطقة المحيطة بملعب الاتحاد تغييرًا جذريًا منذ ان اصبح مانشستر سيتي مملوكًا من امارة ابو ظبي. تم افتتاح مقر الاتحاد الذي يضم ملاعب التدريب ومقر المكاتب عام 2012 وتم الانتهاء من التوسعة السابقة للجناح الجنوبي للملعب عام 2015.



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