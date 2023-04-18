مدافع برينتفورد: صلاح لاعب مذهل.. وفوجئت بقوته الجسدية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أثنى مدافع برينتفورد بن ميي، على أداء ومهارة الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول.

وقال بن ميي لشبكة "سكاي سبورتس": "محمد صلاح لاعب مذهل، وربما أحد أفضل اللاعبين بالتأكيد الذين لعبت أمامهم، ويعمل من أجل الفريق بأكمله".

وتابع: "الدفاع أمام محمد صلاح صعب للغاية خاصة في المواجهات الفردية، يمكنه التحرك في أي اتجاه".

وأردف بن ميي، قائلاً: "أول مرة لعبت ضد صلاح اقتربت منه للالتحام معه، وفوجئت بقوته الجسدية".

والتقى بن ميي مع صلاح في 9 مباريات بالدوري الإنجليزي، فاز خلالها فريقه مرتين.

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