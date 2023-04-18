في بيان رسمي.. حكومة كتالونيا تطالب ريال مدريد بحذف فيديو فضائح برشلونة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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طالبت حكومة إقليم كتالونيا في إسبانيا، نادي ريال مدريد بضرورة حذف الفيديو المنشور على حسابات الميرنغي الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يرد فيه الريال على تصريحات رئيس برشلونة خوان لابورتا التي قال فيها أن أكثر فريق استفاد من التحكيم في إسبانيا هو ريال مدريد.

وجاء الفيديو المنشور من ريال مدريد، للكشف عن بعض الحقائق التي يثبت من خلالها استفادة برشلونة من التحكيم، أثناء فترة فرانسيسكو فرانكو حاكم إسبانيا السابق.

وفي بيان رسمي، طالبت الحكومة الكتالونية من ريال مدريد بضرورة حذف الفيديو، مؤكدة أنه يعد تلاعب بالتاريخ ورد فعل غير مسؤول، ويحتوي على معلومات كاذبة.

وتحدث الفيديو الذي نشره ريال مدريد عن علاقة برشلونة بفرانسيسكو فرانكو حاكم إسبانيا في الفترة من 1939 وحتى 1975، مؤكداً أن البرسا استفاد من التحكيم في تلك الفترة، وجاء الفيديو بعنوان "من كان نادي النظام؟"، كاشفاً بعد ذلك عن بعض الوقائع التي تدين برشلونة في هذا الشأن، وجاء في الفيديو أنه أثناء افتتاح ملعب كامب نو معقل البرسا، تواجد خوسيه سوليس رويز الوزير العام في ولاية فرانكو بالملعب، بالإضافة إلى أن النادي الكتالوني أهداه الشارة الذهبية وكرمه في 3 مناسبات مختلفة.

وسلط فيديو ريال مدريد الضوء على فوز برشلونة بلقب الدوري الإسباني 8 مرات، وحصوله على 9 كؤوس لبطولة ملك إسبانيا، خلال ولاية فرانكو، وذلك في الوقت الذي استغرق فيه ريال مدريد سنوات طويلة ليتمكن من الفوز بالدوري الإسباني لأول مرة في هذه الحقبة.

وأكد الريال في الفيديو أن برشلونة تم انتشاله من الإفلاس في 3 مناسبات مختلفة أثناء حكم فرانكو، بالإضافة إلى أن الحرب الأهلية التي اندلعت في ذلك الوقت فككت النادي الملكي، وتم نفي بعض لاعبيه وقتل آخرين بسبب هذه الحرب، وأختتم الفيديو بمقولة سانتياغو برنابيو أسطورة ريال مدريد السابق، عندما أكد استنكاره لما يتردد بأن نادي ريال مدريد هو نادي النظام.

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