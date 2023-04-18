على رأسهم إنريكي.. ثلاثة مرشحين لتدريب باريس سان جيرمان

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية، أن باريس سان جيرمان يبحث عن مدرب جديد، لتولي قيادة الفريق الفرنسي بداية من الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، تعتبر فرص بقاء كريستوف غالتييه كمدير فني لباريس ضعيفة للغاية، مشيرة إلى أن النادي الفرنسي يرغب في رحيله، منذ توديع بطولة دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك محادثات بالفعل مع الألماني يوليان ناجلسمان، والإسباني لويس إنريكي، والبرتغالي جوزيه مورينيو، لخلافة غالتييه في تدريب باريس الموسم الجديد.

يذكر أن باريس يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 72 نقطة، ويأتي مارسيليا في الوصافة برصيد 64 نقطة.

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