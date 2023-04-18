إيقاف 12 مباراة.. عقوبة فالفيردي المتوقعة بعد «ضرب» باينا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير صحفية، عن العقوبة المتوقع صدورها ضد فيديريكو فالفيردي نجم ريال مدريد، بعدما تعديه بالضرب على ألكس باينا لاعب فياريال.

وكان باينا أكد أن فالفيردي انتظره بجوار حافلة الفريق عقب المباراة التي جمعت بين ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني، ثم ضربه بلكمة في الوجه.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن اللجنة الوطنية لمكافحة العنف، اجتمعت صباح أمس الاثنين، وناقشت ملف هجوم فالفيردي على بانيا، وتم إحالته للجنة المنافسة، وستبدأ إجراءات تحديد العقوبة، وبمجرد فتح الملف وتلقي الادعاءات من الأطراف، يمكن أن تتراوح عقوبة الإيقاف بين 4 إلى 12 مباراة.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللجنة ستقوم باستدعاء فالفيردي وباينا للإدلاء بأقوالهما في الواقعة، ومن المتوقع صدور قرار العقوبة في غضون شهر ونصف.

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