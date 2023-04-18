أكثر من سجل بالقدم اليسرى.. صلاح على عرش الدوري الإنجليزي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حقق الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول، رقماً قياسياً جديداً، بعد هدفيه في شباك ليدز يونايتد بالجولة 31 من الدوري الإنجليزي، في اللقاء الذي انتهى بستة أهداف مقابل هدف واحد لصالح الريدز.

وجاء هدفي صلاح في ليدز يونايتد بقدمه اليسرى بالدقيقة 39 بصناعة من البرتغالي ديوغو جوتا، فيما جاء هدفه الثاني في الدقيقة 64 بصناعة الهولندي جاكبو.

ووفقاً للحساب الرسمي لبطولة الدوري الإنجليزي عبر "تويتر"، فإن صلاح أصبح أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف بقدمه اليسرى في تاريخ الدوري الإنجليزي بـ 107 أهداف، متجاوزاً رقم روبي فاولر أسطورة ليفربول السابق صاحب الـ 105 هدف، ويأتي ثالثاً الهولندي روبن فان بيرسي برصيد 94 هدفاً، ورابعاً ريان غيغز أسطورة مانشستر يونايتد السابق بـ 83 هدفاً، وفي المركز الخامس يتواجد الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي بـ 65 هدفاً.

وفي نفس الوقت، أصبح صلاح الهداف التاريخي لليفربول ضد ليدز يونايتد بـ 9 أهداف، وأصبح ليدز ثالث أكثر فريق سجل أمامه صلاح في مسيرته بالتساوي مع واتفورد ووست هام، بعد مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

وسجل صلاح 9 أهداف ضد ليدز في 6 مباريات، منها هاتريك مرة وثنائية مرتين، بمعدل هدف كل 51 دقيقة.

ونجح صلاح في تسجيل 26 هدفاً مع ليفربول هذا الموسم بمختلف المسابقات، بجانب صناعته لـ 11 هدفاً، ليصبح اللاعب الأكثر تأثيراً على المستوى الهجومي مع الريدز هذا الموسم.

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