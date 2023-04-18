«من كان نادي النظام».. رد ناري من ريال مدريد على اتهامات رئيس برشلونة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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نشر نادي ريال مدريد، فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، للرد على ادعاءات خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، الذي صرح أن الميرنغي أكثر فريق استفاد من التحكيم في إسبانيا.

وجاء الفيديو المنشور من ريال مدريد، للكشف عن بعض الحقائق التي يثبت من خلالها استفادة برشلونة من التحكيم في وقت سابق، أثناء فترة فرانسيسكو فرانكو حاكم إسبانيا السابق.

وكان لابورتا علّق على تدخل ريال مدريد في قضية نيجريرا، حيث قال في مؤتمر صحفي عقده، أمس الاثنين: "الريال يدعي أنه تضرر من قضية نيجريرا، على الرغم من أنه أضر بكرة القدم لعقود من الزمن، ولمدة 70 عامًا كان أغلب رؤساء لجان التحكيم إما أعضاء سابقين أو مديرين سابقين في النادي".

وتحدث الفيديو الذي نشره ريال مدريد عن علاقة برشلونة بفرانسيسكو فرانكو حاكم إسبانيا في الفترة من 1939 وحتى 1975، مؤكداً أن البرسا استفاد من التحكيم في تلك الفترة، وجاء الفيديو بعنوان "من كان نادي النظام؟"، كاشفاً بعد ذلك عن بعض الوقائع التي تدين برشلونة في هذا الشأن، وجاء في الفيديو أنه أثناء افتتاح ملعب كامب نو معقل البرسا، تواجد خوسيه سوليس رويز الوزير العام في ولاية فرانكو بالملعب، بالإضافة إلى أن النادي الكتالوني أهداه الشارة الذهبية وكرمه في 3 مناسبات مختلفة.

وسلط فيديو ريال مدريد الضوء على فوز برشلونة بلقب الدوري الإسباني 8 مرات، وحصوله على 9 كؤوس لبطولة ملك إسبانيا، خلال ولاية فرانكو، وذلك في الوقت الذي استغرق فيه ريال مدريد سنوات طويلة ليتمكن من الفوز بالدوري الإسباني، لأول مرة في هذه الحقبة.

وأكد الريال في الفيديو أن برشلونة تم انتشاله من الإفلاس في 3 مناسبات مختلفة أثناء حكم فرانكو، بالإضافة إلى أن الحرب الأهلية التي اندلعت في ذلك الوقت فككت النادي الملكي، وتم نفي بعض لاعبيه وقتل آخرين بسبب هذه الحرب، وأختتم الفيديو بمقولة سانتياغو برنابيو أسطورة ريال مدريد السابق، عندما أكد استنكاره لما يتردد بأن نادي ريال مدريد هو نادي النظام.

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