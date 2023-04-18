محمد صلاح يحطم رقماً قياسياً جديداً بفوز ليفربول على ليدز بسداسية

المصدر: وكالات

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حقق المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول رقماً قياسياً جديداً، بعدما أصبح اللاعب الأكثر تسجيلاً للأهداف بقدمه اليسرى في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 107 أهداف، متخطياً روبي فاولر، الذي سجل 105 أهداف بقدمه اليسرى.

وقاد النجم محمد صلاح فريقه ليفربول لاكتساح مضيفه ليدز يونايتد 6 /1 "الاثنين" في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل صلاح مهاجم ليفربول الهدفين الثاني والرابع لفريقه كما سجل زميله البرتغالي ديوجو جوتا هدفين.

وافتتح الهولندي كودي جاكبو التسجيل لليفربول في الدقيقة 35 وبعدها بأربع دقائق أضاف صلاح الهدف الثاني.

وبعد مضي دقيقتين من بداية الشوط الثاني رد لويس سينيستيرا بهدف لليدز يونايتد لكن جوتا تمكن من تسجيل ثالث أهداف ليفربول في الدقيقة 52.

وعاد صلاح وأحرز الهدف الثاني له والرابع لليفربول في الدقيقة 64 ثم سجل جوتا الهدف الثاني له والخامس للفريق الضيف في الدقيقة 73 قبل أن يختتم الأوروجوياني داروين نونيز مهرجان الأهداف في الثواني الأخيرة.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 47 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد ليدز عند 29 نقطة في المركز السادس عشر.

بعد ما حقق فريق ليفربول فوزاً مهماً على منافسه ليدز يونايتد، بنتيجة 6-1 في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة 31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل أهداف ليفربول، كودي جاكبو، في الدقيقة 35، محمد صلاح في الدقيقتين 39 و64، دييجو جوتا في الدقيقتين 52 و73، واختتم السداسية داروين نونيز في الدقيقة 90، فيما سجل لويس سنيستيرا هدف ليدز الوحيد في الدقيقة 47 من عمر المباراة.



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