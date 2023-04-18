تشيلسي و«الملكي» في «أبطال أوروبا» اليوم

المصدر: برلين - د ب أ

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تقام، اليوم، مباراتان في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ويلتقي في ملعب ستامفورد بريدج في لندن «الملكي»، حامل اللقب، وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 14 لقباً، في مواجهة محفوفة بالأخطار، مع تشيلسي، الذي يتسلح بعاملي الأرض والجمهور، فيما يتجدد اللقاء في ملعب مارادونا، مرة أخرى بين نابولي وميلان في مواجهة إيطالية خالصة.

ورغم فوز ريال مدريد على تشيلسي 2 - صفر في مباراة الذهاب، لكنه لم يكن فوزاً حاسماً لتأكيد تأهل «الملكي» للمربع الذهبي، وستكون الخسارة بفارق هدف وحيد أمام تشيلسي كافية لتأهله بينما يتعين على تشلسي الفوز بفارق 3 أهداف على الأقل.

وفي المباراة الثانية يمتلك ميلان أفضلية على نابولي، بعدما حقق الفريق فوزاً ثميناً 1 - صفر ذهاباً، في ملعب سان سيرو، ويكفي ميلان التعادل بأي نتيجة أمام نابولي لمواصلة مسيرته في البطولة التي يحتل المركز الثاني في قائمة أكثر الأندية المتوجة بها برصيد 7 ألقاب، فيما يتعين على نابولي الفوز بفارق هدفين على الأقل لمواصلة حلمه بالتتويج بلقب دوري الأبطال المرة الأولى في تاريخه، في موسمه الاستثنائي، الذي قدم فيه العديد من العروض والنتائج الجيدة على الصعيدين المحلي والقاري، وكان ميلان فاز على منافسه 4 - صفر في الدوري الشهر الجاري.

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