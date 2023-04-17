الدوري الإنجليزي.. سباق الصدارة يشتعل قبل قمة "سيتي" وأرسنال

المصدر: وام

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قبل أيام على المواجهة المرتقبة بين الفريقين، اشتعل الصراع بين أرسنال ومانشستر سيتي على صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد تعادل الأول في آخر مباراتين خاضهما بالمسابقة هذا الموسم، واستمرار الانتصارات المتتالية لمانشستر سيتي في رحلة الدفاع عن لقبه.

وتعادل أرسنال مع كل من ليفربول وويستهام بنتيجة واحدة 2-2 في أحدث مباراتين خاضهما بالمسابقة ليرتفع رصيد الفريق إلى 74 نقطة بفارق 4 نقاط أمام مانشستر سيتي، الذي تتبقى له مباراة مؤجلة.

ويلتقي الفريقان على استاد "الاتحاد" معقل فريق مانشستر سيتي في 26 أبريل الجاري، وقد ترسم هذه المواجهة بشكل كبير ملامح المنافسة على لقب البطولة خاصة وأن فوز مانشستر سيتي فيها سيعزز فرصه في استعادة الصدارة فيما سيكون فوز أرسنال بمثابة خطوة كبيرة للفريق على طريق منصة التتويج.

ولن يخوض مانشستر سيتي أي مباراة في الدوري الإنجليزي قبل هذه المواجهة الصعبة حيث يلتقي الفريق بايرن ميونخ الألماني بعد غد الأربعاء في إياب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال الأوروبي ثم يستضيف شيفيلد يونايتد يوم السبت المقبل في الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي، ما تسبب في تأجيل مباراة الفريق أمام برايتون بالدوري المحلي والتي كانت مقررة الأحد المقبل.

وفي المقابل، يخوض أرسنال مباراة واحدة بالدوري قبل هذه المواجهة حيث يلتقي ساوثهامبتون يوم الجمعة المقبل.

ويتطلع أرسنال لاستعادة انتصاراته في الدوري من خلال مباراة ساوثهامبتون قبل خوض لقاء القمة أمام مانشستر سيتي يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل.

وإلى جانب اشتعال المنافسة على الصدارة، تسببت نتائج الجولة الـ31 من المسابقة في زيادة الصراع بين فرق المراكز التالية على بطاقات التأهل للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

وخسر نيوكاسل أمام أستون فيلا لينفرد مانشستر يونايتد بالمركز الثالث برصيد 59 نقطة بعد فوزه على نوتنجهام فوريست، وتجمدرصيد نيوكاسل عند 56 نقطة في المركز الرابع مقابل 53 نقطة لتوتنهام في المركز الخامس بعد هزيمته أمام بورنموث.

وأسفرت هذه النتائج عن انتعاش آمال أستون فيلا وبرايتون في المنافسة على المركزين الرابع والخامس المؤهلين لدوري الأبطال والدوري الأوروبي على التوالي.

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