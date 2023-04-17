لابورتا: ريال مدريد المستفيد الأكبر من الحكام.. ومستمرون في مشروع السوبرليغ

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، مؤتمراً صحفياً، اليوم الإثنين، للحديث عن القضية المتهم فيها النادي الكتالوني بدفع رشوة لنيجريرا نائب رئيس لجنة الحكام السابق بالاتحاد الإسباني، خلال الفترة من 2016 حتى 2018.

وقال خوان لابورتا: "الاتهامات الموجهة لبرشلونة، لا تمت للنادي بصلة، دائماً ما كان برشلونة مثالاً للعب النزيه، ونتعرض لحملة تشويه هائلة، الفريق انتصر على مدى عقود من الزمن وما زلنا نفوز ولا نحب أن يكون ذلك بسبب التحكيم، فعندما نتلقى الهزيمة لا نبحث عن أعذار، هذه رياضة".

وأكمل: "حصلنا على استشارة بشأن التحكيم بصورة قانونية مثل كل الأندية الأخرى، وهناك 629 وثيقة تثبت ذلك، والسبعة ملايين تم دفعها خلال 18 عامًا وليست دفعة واحدة، لم يقم برشلونة أبداً بأي إجراء كان له هدفاً أو نية تغيير في المنافسة للحصول على ميزة".

أما عن تدخل ريال مدريد في القضية، أجاب رئيس برشلونة: "ريال مدريد يدعي أنه تضرر من قضية نيجريرا، على الرغم من أنه أضر بكرة القدم لعقود من الزمن، ولمدة 70 عامًا كان أغلب رؤساء لجان التحكيم إما أعضاء سابقين أو مديرين سابقين في الريال، ادعائهم بالتعرض للظلم من قرارات التحكيم نكتة، ريال مدريد يحاول يظهر نفسه كضحية فساد رياضي بعد واحدة من أنجح فترات برشلونة، هذه ليست صدفة بل حملة لزعزعة استقرار نادينا، نيجريرا لم تكن لديه صلاحيات بالسلطة على الحكام وأكد على هذا الأمر العديد من الحكام السابقين".

وأردف: "خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني شخص غير محترف أو مسؤول وأرسل وثائق مزيفة، ونحن لن نخضع له، تلك الحملة بدأت علينا بعض رفض الانضمام إلى CVC التابعة للرابطة، هل هذه صدفة؟، تيباس استغل منصبه حتى يوجه الإعلام بأكمله ضد برشلونة".

وأكد خوان لابورتا، بأن علاقته مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد تأثرت بعد موقف الميرنغي في قضية نيجريرا، حيث قال: "مازلنا ندافع عن فكرة دوري السوبر الأوروبي لأننا نريد استدامة كرة القدم، هذا ليس بسبب ريال مدريد ولكن بسبب خططنا المستقبلية، تأثرت علاقتنا مع ريال مدريد على المستوى المؤسسي، لكن العلاقة ودية وليست مقطوعة كما يزعم البعض".

واختتم لابورتا حديثه معلقاً على تهديد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم باستبعاد برشلونة من البطولات الأوروبية، حيث قال: "لا أعلم ما سبب هذه التهديدات، يبدو أن ذلك بسبب دعمنا لمشروع السوبر ليغ، أطالب ألكسندر شيفيرين رئيس يويفا بالتحلي بالمسؤولية ولا يكون مثل خافيير تيباس، وأثق في أننا لن يتم استبعادنا من دوري أبطال أوروبا".

وكان ريال مدريد أصدر بيانًا رسمياً، أكد خلاله مشاركته في الإجراءات القانونية ضد برشلونة، بعد اتهام النادي الكتالوني بدفع رشاوي لنيجريرا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز