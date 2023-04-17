مورينيو ينافس أنشيلوتي على تدريب البرازيل

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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دخل البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما، قائمة المدربين المرشحين، لتولي تدريب منتخب البرازيل، خلفاً لتيتي مدرب السامبا السابق.

وبحسب صحيفة "ذا أثليتك" الإنجليزية، فإن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم وضع مورينيو بديلاً محتملاً، حال فشل التعاقد مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد.

وأضافت الصحيفة أن أنشيلوتي لم يحسم موقفه حتى الآن من العرض المقدم له لتولي تدريب منتخب البرازيل.

وكان أنشيلوتي أكد في تصريحات سابقة، احترامه لعقده مع ريال مدريد، الذي يمتد حتى عام 2024، وفي الوقت نفسه، لم يخطر الميرنغي مدربه برغبته في رحيله.

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