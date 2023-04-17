«فئران ميتة».. آخر أساليب الحرب الجماهيرية بالدوري البلجيكي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقدمت جماهير نادي شارلروا على خطوة غريبة، خلال مواجهة الديربي أمام ستاندارد لييج بالدوري البلجيكي.

وقامت جماهير شارلروا بإلقاء الفئران الميتة المطلية باللون الأحمر، باتجاه مدرجات الخصم، حسب ما أكده نادي لييج، كنوع من الاستفزاز والمشاحنات الجماهيرية بينهما.

وقال مشجعون لستاندارد لييج عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنهم يأملون أن تتخذ رابطة المحترفين إجراءات صارمة ضد ما حدث، كما ناشدوا إدارة ناديهم بتقديم بشكوى رسمية لجمعيات الرفق بالحيوان.

يذكر أن ستاندار صاحب المركز السادس بجدول ترتيب الدوري البلجيكي، حسم الديربي لصالحه أمام شارلروا صاحب المركز الثامن، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وخاض ستاندار 33 مباراة بمنافسات الدوري البلجيكي هذا الموسم، فاز في 16 منها وتعادل 7 وخسر 10 مباريات، وعلى الجانب الآخر لعب شارلروا نفس عدد المباريات، وحقق خلالها 14 انتصاراً وخسر مثلها وتعادل 5 مباريات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز