لا نبحث عن أعذار.. مدرب أرسنال: سنواصل القتال في الدوري الإنجليزي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعرب ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، عن خيبة أمله عقب التعادل 2/2 مع وست هام يونايتد بالجولة 31 من بطولة الدوري الإنجليزي، والتفريط في نقطتين ثمينتين، بسباق المنافسة على لقب البريميرليغ.

وكان أرسنال تقدم بنتيجة 0/2 على وست هام يونايتد، عن طريق غابرييل خيسوس ومارتين أوديغارد، لكن وست هام نجح في خطف التعادل عن طريق سعيد بن رحمة وجارود بوين، ليمنح هدية خاصة لنادي مانشستر سيتي منافس أرسنال المباشر على لقب الدوري.

وقال أرتيتا في تصريحات لوسائل الإعلام عقب نهاية المباراة: "بدأنا المباراة بشكل جيد، وسجلنا هدفين رائعين، ولكن ارتكبنا خطأ فادحاً بعدم إحراز الهدف الثالث، منحاهم الأمل بعد إحراز هدفهم الأول".

وأضاف: "كان يتعين علينا القيام بالعديد من الأشياء بشكل أفضل، كان يتعين علينا قتل المباراة بعد تقدمنا بهدفين، عندما لا تفعل ذلك في مسابقة مثل الدوري الإنجليزي ستعاقب، ولكن الآن علينا تحليل الأخطاء التي وقعنا فيها وإيجاد حلولاً، لا يتعين علينا الحديث عن أعذار، التعب ليس له علاقة بالأخطاء التي ارتكبنها".

وعن إهدار ساكا لركلة الجزاء، قال أرتيتا: "اللاعب الذي ينفذ ركلات الجزاء، من الوارد أن يسجل أو يهدر هذا أمر طبيعي".

وعن اشتعال المنافسة على اللقب مع مانشستر سيتي، قال مدرب أرسنال: "لم يتغير شيء، ما تزال المنافسة مفتوحة، لا يمكننا الاستسلام وسنقاتل حتى النهاية".

يذكر أن أرسنال يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ 74 نقطة، فيما يأتي مانشستر سيتي في الوصافة بـ 70 نقطة، ويتبقى للأخير مباراة مؤجلة.

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