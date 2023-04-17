عليه استخدام واق الشمس.. مدرب خيتافي يسخر من تشافي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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سخر مدرب نادي خيتافي كيكي سانشيز فلوريس، من تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، بعد شكوى الأخير من خوض المواجهة الأخيرة تحت أشعة الشمس، وانتقاده لأرضية ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز معقل خيتافي، التي استضافت مباراة الجولة 29 من الدوري الإسباني، وانتهت نتيجتها بالتعادل السلبي.

وأبدى تشافي استيائه من خوض المباراة نهاراً في درجة حرارة مرتفعة، وكذلك أبدى انزعاجه من طول العشب في ملعب خيتافي، الأمر الذي لم يساعد فريقه خلال المباراة، وقال فلوريس في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "هل تأذى تشافي من الشمس؟ فليضع كريم "نيڤيا" أو واق للشمس في المرة المقبلة".

وعن طول العشب الذي اشتكى منه تشافي، قال فلوريس: "لن أخوض في ذلك النقاش، لم نكن نلعب على ملعب رملي، إنه ملعب جميل، نخوض عليه كل مباريات الموسم".

وأتم فلوريس، قائلاً: "الكل يلعب بالأدوات المتاحة، لم نقم بتعكير صفو أي شيء".

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