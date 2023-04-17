سان جرمان يقترب من لقب الدوري الفرنسي

المصدر: باريس - أ ف ب

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خطا باريس سان جرمان المتصدر خطوة مهمة نحو إحراز لقبه الحادي عشر وتحطيم الرقم القياسي بفوزه الصريح على وصيفه لنس 3 - 1 أول من أمس في المرحلة 31 من بطولة فرنسا لكرة القدم.

ورفع سان جرمان رصيده إلى 72 نقطة. وفي حال قدر لفريق العاصمة التتويج، سينفرد بالرقم القياسي في عدد الألقاب 11 لقباً الذي يتقاسمه حالياً مع سانت اتيان بعشرة ألقاب لكل منهما.

بدأ لنس الذي لم يخسر أياً من مبارياته السبع الأخيرة 5 انتصارات وتعادلين، ثم كانت نقطة التحول لدى طرد عبدالصمد لارتكابه خطأ ضد الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي (ق 19).

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