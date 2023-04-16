تعثّر بايرن ودورتموند في «البوندسليغا»

المصدر: (عواصم - وكالات)

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تعثّر بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند في صراعهما على لقب الدوري الألماني لكرة القدم «البوندسليغا»، وتعادل أمس بايرن ميونيخ مع ضيفه هوفنهايم 1 - 1، وتعادل بوروسيا دورتموند مع مضيفه شتوتغارت 3 - 3 في الجولة 28 للدوري.

وفي الجولة 30 من الدوري الإيطالي، تعادل ميلان بصعوبة مع مضيفه بولونيا 1 /‏1، وتقدم بولونيا بهدف مبكر في الدقيقة الأولى من المباراة، عن طريق نيكولا سانسوني، لكن توماسو بوبيجا أدرك التعادل لميلان قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول، ورفع الفوز رصيد ميلان إلى 53 نقطة في المركز الرابع.

وفي الدوري الانجليزي، وضع أستون فيلا حداً للانتصارات المتوالية لنيوكاسل، وهزمه 3 - 0، ضمن منافسات الجولة 31، وتجمد رصيد نيوكاسل عند 56 نقطة في المركز الثالث، الذي من الممكن أن يتنازل عنه في حال تعادل أو فوز مانشستر يونايتد أمام مضيفه نوتنغهام فوريست اليوم.

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