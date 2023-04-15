هالاند يعادل رقم محمد صلاح للأكثر تسجيلاً في موسم بالبريميرليغ

المصدر: وكالات

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عادل النرويجي إيرلنغ هالاند الرقم القياسي المسجل للأكثر إحرازا للأهداف في موسم واحد ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ” بوصوله إلى الهدف رقم 32 يوم السبت.

وبهذا الهدف الذي أحرزه في شباك ليستر سيتي، أصبح مهاجم مانشستر سيتي متساويا مع المصري محمد صلاح نجم ليفربول، وما زال للسيتيزنز 8 مباريات في الدوري هذا الموسم.

وكان صلاح أحرز 32 هدفا مع الريدز خلال موسم 2017/2018.

وسجل النجم النرويجي هدفين في الدقيقتين 13 و25 في مرمى ليستر على ملعب الاتحاد السبت. ولدى هالاند 47 هدفا في جميع المسابقات خلال موسمه الأول في كرة القدم الإنجليزية.

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