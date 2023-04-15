رئيس بايرن ميونخ: لن يتم التسامح مع تصرف ماني

المصدر: وكالات

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قال هربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم إنه لن يجرى التسامح مع المناوشة التي وقعت بين ساديو ماني وليروي ساني عقب المباراة التي خسرها بايرن أمام مانشستر سيتي الإنجليزي صفر / 3 يوم الثلاثاء الماضي في دوري أبطال أوروبا.

وقال هاينر في تصريحات لصحيفة "بيلد" على هامش مباراة كرة السلة بين بايرن وزالجيريس كونس :"ما حدث بعد المباراة في مانشستر لن يجرى التسامح معه. عوقب (ماني) وفقا لذلك. الغرامة مؤلمة بالنسبة له، حتى رغم راتبه (المرتفع)."

وذكرت تقارير إعلامية ألمانية أن ماني وجه ضربة لزميله ساني في الوجه خلال تواجدهما في غرفة تغيير الملابس وتدخل زملاء لهما بالفريق للفصل بينهما، وذلك عقب المباراة أمام مانشستر سيتي في ذهاب دور الثمانية بدوري الأبطال.

وعاقب بايرن ميونخ ماني بالإيقاف عن المشاركة في المباراة أمام هوفنهايم اليوم السبت، إلى جانب غرامة مالية، ولم يكشف النادي عن مزيد من التفاصيل.

وقال هاينر :"هو (ماني) وساني تناقشا بشأن الأمر"، وأضاف أن ماني اعتذر للفريق.

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