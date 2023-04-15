بورنموث يخطف فوزاً مثيراً على توتنهام في الدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

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خطف بورنموث فوزا مثيرا على مضيفه توتنهام 3 /2، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدم توتنهام عن طريق هيونج مين سون في الدقيقة 14، قبل أن يدرك ماتياس فينا التعادل لبورنموث في الدقيقة 38.

وفي الدقيقة 51 سجل دومينيك سولانكي الهدف الثاني لبورنموث، قبل أن يدرك آرناوت دانجوما التعادل لتوتنهام في الدقيقة 88.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل دانجو واتارا الهدف الثالث لبورنموث.

ورفع بورنموث رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد توتنهام عند 53 نقطة في المركز الخامس.

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