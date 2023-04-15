تشيلسي يواصل التراجع ويخسر في عقر داره أمام برايتون بالدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

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خسر تشيلسي على ملعبه ووسط جماهيره أمام ضيفه برايتون 1 /2، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز فولهام على إيفرتون 3 /1 وولفرهامبتون على برينتفورد 2 / صفر وكريستال بالاس على ساوثهامبتون2 / صفر.

وتقدم تشيلسي عن طريق كونور جالاجر في الدقيقة 13، قبل أن يدرك داني ويلبك التعادل لبرايتون في الدقيقة 42.

وفي الدقيقة 69 سجل خوليو إنسيسكو الهدف الثاني لبرايتون.

ورفع برايتون رصيده إلى 49 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 39 نقطة في المركز الحادي عشر، بعد تلقيه الخسارة الثانية على التوالي مع مدربه الجديد فرانك لامبارد الذي تولى المهمة مؤقتا بعد رحيل جراهام بوتر.

ونجح فولهام في الفوز على أرض إيفرتون بنتيجة 3 /1.

وتقدم فولهام عن طريق هاريسون ريد في الدقيقة 22، قبل أن يدرك دوايت ماكنيل التعادل لإيفرتون في الدقيقة 35.

وفي الدقيقة 51 سجل هاري ويلسون الهدف الثاني لفولهام، فيما أضاف دانيال جيمس الهدف الثالث في الدقيقة 68.

ورفع فولهام رصيده إلى 42 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 27 نقطة في المركز السابع عشر.

وفي مباراة أخرى، فاز وولفرهامبتون على برينتفورد 2 / صفر.

وتقدم دييجو كوستا لوولفرهامبتون في الدقيقة 27، قبل أن يضيف هوانج هي تشان الهدف الثاني في الدقيقة 69.

ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد برينتفورد عند 43 نقطة في المركز التاسع.

وواصل كريستال بالاس صحوته مع مديره الفني الجديد روي هودجسون، وفاز على مضيفه ساوثهامبتون 2 / صفر.

وسجل إبريتشي إيزي هدفا المباراة لكريستال بالاس في الدقيقتين 54 و68.

ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 23 نقطة في المركز العشرين والأخير.

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