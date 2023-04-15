نادال ينسحب من دورة برشلونة

المصدر: (موناكو - أ ف ب)

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أعلن الإسباني رافايل نادال، انسحابه من دورة برشلونة الإسبانية الدولية في كرة المضرب المقررة الاثنين المقبل، لعدم تعافيه من إصابة تعرض لها في يناير الماضي خلال مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى.

وقال نادال الذي اضطر إلى الانسحاب من دورات إنديان ويلز وميامي الأمريكية الشهر الماضي ومونت كارلو لماسترز الالف المقامة حالياً، في تغريدة على تويتر: «لا أشعر بأنني مستعد للعب وسأواصل تحضيراتي للعودة إلى المنافسة».

وأدى الغياب الطويل عن الملاعب لنادال المصنف أول عالمياً سابقاً إلى خروجه من قائمة العشرة الأوائل في التصنيف العالمي في 20 مارس الماضي للمرة لأول منذ أبريل 2005.

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