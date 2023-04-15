الفوز العاشرطموح مان سيتي اليوم

المصدر: (مانشستر - أ ف ب)

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يسعى مانشستر سيتي حامل لقب «البريميير ليغ» إلى متابعة ضغطه على أرسنال المتصدر من خلال تحقيق فوزه العاشر توالياً في مختلف المسابقات عندما يستقبل ليستر سيتي وصيف القاع اليوم في الجولة 31 من الدوري الإنحليزي لكرة القدم.

وفي حال فوز رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا على ملعب الاتحاد، سيتقلص الفارق مع أرسنال إلى 3 نقاط، بانتظار زيارة الأخير لملعب جاره وست هام يونايتد غداً، ورغم فارق النقاط الست مع أرسنال، إلا أن مان سيتي يتحكم بسباق الفوز باللقب كونه خاض مباراة أقل من «المدفعجية» الذي سيستضيفه في المرحلة 33 في 26 أبريل في لقاء قمة سيحدد مصير هوية الفائز بالبطولة. و

يعيش مان سيتي حقبة ذهبية بفوزه بمبارياته التسع الأخيرة وتسجيله 34 هدفاً خلال هذه السلسلة، بما فيها الفوز الكبيرعلى بايرن ميونيخ الألماني 3 - صفر في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويعتمد مانشستر سيتي على سلاحه الفتاك المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند الذي سجل أمام بايرن هدفه الـ45 هذا الموسم في مختلف المسابقات، منها 30 في 27 مباراة في الدوري، ويحتاج هالاند لهدفين من أجل معادلة الرقم القياسي للهداف المصري محمد صلاح في «البريميرليغ».

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