ستيليني: على توتنهام أن يلعب "ثماني نهائيات" في السباق على المربع الذهبي

المصدر: وكالات

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قال كريستيان ستيليني المدرب المؤقت لتوتنهام هوتسبير اليوم الجمعة إن الفريق يجب أن يتعامل مع كل مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على أنها "نهائية" إذا كان يريد تأمين مركز ضمن الأربعة الأوائل والتأهل لدوري أبطال أوروبا.

وتوتنهام، الذي خرج من كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، لديه فقط فرصة لانهاء الموسم في المركز الرابع في الدوري هذا الموسم.

لكن الفريق القادم من شمال لندن يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة من 30 مباراة متراجعا بفارق ثلاث نقاط عن نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد ولكل منهما مباراة مؤجلة.

وقال ستيليني للصحفيين قبل مباراة السبت على أرضه أمام بورنموث صاحب المركز الخامس عشر "يمكننا أن نحقق ذلك (الانهاء ضمن المراكز الأربعة الأولى).

"يجب أن نلعب آخر ثماني مباريات وكأنها ثماني نهائيات.

"بدأنا (بالفوز الأسبوع الماضي على) برايتون والآن علينا أن نلعب كرة هجومية. نحاول الضغط بشكل أكبر لخلق المزيد من الفرص ومحاولة ايجاد أجواء جيدة في الملعب حتى يقف الجمهور خلفنا".

وطرد روبرتو دي تسيربي مدرب برايتون وستيليني في المباراة بعد مشاجرة جماعية شملت من يجلسون على مقاعد البدلاء في الطرفين.

ووجه الاتحاد الانجليزي للعبة الاتهام لكلا المدربين الإيطاليين لكن مدرب توتنهام سلط الضوء على وحدة وتلاحم الفريق التي رأها في ذلك الوقت.

وقال:"ما صنعناه في تلك اللحظة لم يترك انطباعا جيدا. ربما بالنسبة للأجواء التي شكلناها، فإنه قرار (الاتحاد الإنجليزي) جيد.

"يجب أن نكون أفضل، لكنني شخصيا سعيد لأننا أظهرنا أننا فريق واحد، يتسم بالترابط والقرب من بعضنا البعض".

وكان توتنهام رائعا على أرضه حيث حقق خمسة انتصارات متتالية، لكن قائمة الإصابات الكبيرة أعاقت مسيرته، حيث غاب عن الملاعب إيف بيسوما وبن ديفيز ورايان سيسينيون ورودريجو بنتانكور وإيمرسون رويال.

مع ذلك، قد يعود المهاجم البرازيلي ريتشارليسون إلى الفريق بعد شهر من غيابه بسبب الإصابة.

وقال ستيليني:"ليس لدينا سوى ريتشي (ريتشارليسون) الذي تدرب لأسبوع واحد فقط معنا. عاد ريتشي بشكل تام ... بدأ اللاعبون الآخرون العمل لكنهم يعملون بمفردهم (بعيدا عن التشكيلة)، لذا فهم غير متاحين.

"علينا أن نعتني به (ريتشارلسون) وان نمنحه التدريب والوقت المناسب للعب، لا تخاطر."

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