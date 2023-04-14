هالاند يكشف السر وراء قوته البدنية..تعرف على مشروبه السحري (صور)

المصدر: البيان

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معرفة السر وراء اللياقة والقدرة البدنية الكبيرة التي يمتلكها النرويجي إيرلنغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، جعلت العديد من متابعي اللاعب يرغبون في معرفة السر وراء تلك القوة.

وكشف هالاند في وقت سابق تفاصيل نظامه الغذائي ونوعية الطعام الذي ساهم في انفجاره التهديفي لكن هذه المرة تحدث عن مشروبه "السحري"، بعد نشره تغريدة مؤخرا عبر حسابه الرسمي على "تويتر" وهو يحمل زجاجتين من اللبن (حليب).

وعلق النرويجي على الصور مغرداً : "أنا وجرعتي السحرية".

وأدلى هالاند تصريحات في فيلم وثائقي حمل عنوان "القرار الكبير" تم بثه العام الماضي، وفقا لروسيا اليوم، قال فيها أنه يهتم كثيرا بالعناية بجسده، يتناول الطعام المحلي (المعد منزليا) عالي الجودة، ويتناول اللحم وخاصة القلب والكبدة، إضافة للجبن والبيض، كما يحرص على التعرض لعدة دقائق يوميا لأشعة الشمس في فترة الصباح.

ويتصدر النجم النرويجي البالغ 22عاما، قائمة أفضل هدافي الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى خلال الموسم الجاري 2022-2023.

إذ نجح هالاند في تسجيل 30 هدفا خلال مشاركته في 27 مباراة مع مانشستر سيتى بالدوري الإنجليزي الممتاز، ليتصدر قائمة هدافي البريميرليغ وأيضا أفضل هدافي الدوريات الكبرى بالقارة العجوز.

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