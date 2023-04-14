أول تعليق لمدرب ريال مدريد عن إمكانية استبدال فينيسيوس بـ"المدمر" هالاند

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفض الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، فكرة استبدال جناحه البرازيلي فينيسيوس جونيور بالنجم النرويجي إيرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وسيحل فريق ريال مدريد ضيفا على نادي قادش مساء غد السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتحدث كارلو أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي المكرس لمواجهة قادش، قائلا: "مباراة قادش صعبة، لكن الفريق في حالة جيدة ومتحمس للعب اللقاء. نريد أن نلعب مباراة جيدة”.

وأضاف “علينا احترام المنافسة في الدوري، وإذا لم نتمكن من تحقيق المركز الأول، يجب أن نكون في المركز الثاني. نرتدي قميصا يتطلب علينا القتال حتى النهاية”.

وبسؤاله عن إمكانية استبدال فينيسيوس بهالاند، رد قائلا: “لا، يا له من سؤال، كل لاعب لديه خصائصه. مدريد لديه فينيسيوس، وغوارديولا لديه هالاند".

وعن مستقبله مع ريال مدريد تحدث قائلا: "هل أعتقد أن بيريز يريد استمراري؟ نعم، لأنه يعاملني باحترام ومحبة ومستمر في ذلك. أنا متأكد من أنني سأكون هنا في الموسم المقبل”.

وعن ترشيح مانشستر سيتي للفوز بالأبطال رد قائلا: "أنا لست منزعجا لأن الحقيقة هي أن كرة القدم الإنجليزية بها فرق تتنافس بشكل جيد للغاية، ولا يفاجئني أنهم المرشحون".

وواصل المدرب الإيطالي المخضرم: "إيطاليا هذا الموسم لديها ثلاث فرق في الدوري ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، وإسبانيا كان لديها فريقان في نصف النهائي الموسم الماضي. الإنجليز يعتقدون أن لديهم أقوى دوري، لكن هناك بطولات أخرى تستمر في المنافسة مثل إيطاليا وإسبانيا".

واختتم كارلو أنشيلوتي تصريحاته عن حالة فينيسيوس وتوني كروس البدنية قبل لقاء قادش قائلا: "فيني لديه بعض الإجهاد ونفس الشيء ينطبق على كروس. ليس هناك إصابة، البعض متعب، لكنهم سيسافرون معنا".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز