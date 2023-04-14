طريقة وحيدة لعودة ميسي لبرشلونة

المصدر: البيان

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يرى جوسيب مينغويلا، أول وكيل أعمال للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، أن هناك طريقة واحدة لينتقل بموجبها اللاعب الأرجنتيني إلى فريقه السابق برشلونة.

وتحوم الشكوك حول استمرار ميسي مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان، حيث لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق لتجديد عقده الذي ينتهي في يونيو المقبل، وسط عروض مغرية للانتقال إلى الدوري السعودي.

ويرغب برشلونة في استعادة خدمات ميسي بعد رحيله عن النادي الكتالوني عام 2021، في صفقة انتقال حر، لكنه يواجه صعوبات اقتصادية قد تقف عائقا لتحقيق ذلك.

وقال مينغويلا الذي كان ممثل ميسي عندما انضم اللاعب لأول مرة إلى برشلونة، لإذاعة "سوبر ديبورتيفو": "الطريقة الوحيدة لعودة ميسي إلى برشلونة هي أن يعود مجانا، لا توجد طريقة غير ذلك، في ظل مشكلة اللعب النظيف".

وأضاف: "يمكنه أن يصنع التاريخ في برشلونة، يمكنه أن يصبح أول نجم يغادر ثم يعود مجانا.

يمكن أن يكون وضعا فريدا، أود أن ينهي ميسي مسيرته في برشلونة، لكن القضية الاقتصادية حساسة ويجب على النادي تخفيض ميزانيته بمقدار 200 مليون يورو. لهذا السبب لا أرى أن التعاقد مع ميسي مناسب".

وتابع وفقاً لروسيا اليوم: "أولا عليه أن يأتي، وثانيا يجب أن يحصل فقط على مبلغ رمزي من المال وليس العقد الذي يستحقه لبضع سنوات، لأن برشلونة لا يمكنه الدفع له".

وواصل: "اليوم لا أرى حلا قابلا للتطبيق، لو كنت ميسي، سأعود إلى برشلونة، لأنه يتمتع بوضع اقتصادي جيد. لن يعاني في حياته، سأختار العودة والتفكير في الاستمتاع بنفسي، والمكان الذي يستمتع به أكثر، باستثناء المنتخب الأرجنتيني، هو برشلونة ".

وأتم: "عودة ميسي يمكن أن تصنع التاريخ. نجوم مثل كوبالا وكرويف ومارادونا غادروا برشلونة، وفي حالة عودته، فإنها ستكون حدثا غير مسبوق للنادي. لاعب رفيع المستوى غادر ويعود مجانا. يمكن لميسي أن يصنع التاريخ مجددا في برشلونة".

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