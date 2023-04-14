بمباركة رونالدو.. النصر السعودي يفاوض زيدان

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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دخل الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق، قائمة المرشحين لتولي تدريب النصر السعودي خلفاً للفرنسي رودي غارسيا، وذلك بمباركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وبحسب قناة "CBS Sports Network" الأمريكية، فإن النصر يستهدف التعاقد مع زيدان أو جوزيه مورينيو مدرب روما الحالي، لقيادة الفريق الأول.

وأكدت القناة أن النصر قدم عرضاً شفهياً لزيدان، في محاولة لإغرائه بالقدوم إلى المملكة، مشيرة إلى أن رونالدو قام بمحادثات مع المدرب في الأيام الماضية، في ظل العلاقة الجيدة التي تجمعهما منذ فترة عملهما سوياً بريال مدريد.

وشددت القناة الأمريكية، على إنه بالرغم من مشاركة رونالدو في المحادثات إلا أن المفاوضات لا تزال متقلبة، وليس هناك دلائل على اقتناع زيدان بعرض النصر.

لخلافة غارسيا.. النصر يتفاوض مع مارسيلو غالاردو

وفي نفس الوقت، أشارت تقارير صحفية، إلى أن النصر السعودي فتح خط مفاوضات مع الأرجنتيني مارسيلو غالاردو لتدريب الفريق، مشيرة إلى إنه حتى الآن لم يتوصلا إلى اتفاق.

وكان تشيلسي يرغب في التعاقد مع مارسيلو غالاردو لخلافة غراهام بوتر الذي تمت إقالته، لكن غالاردو رفض عرض البلوز.

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