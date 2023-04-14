كل شخص لديه حق ارتكاب الأخطاء.. أول تعليق من توخيل على أزمة ماني وساني

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علّق مدرب بايرن ميونخ توماس توخيل، على أزمة ثنائي الفريق ساديو ماني وليروي ساني، لأول مرة منذ حدوث الأزمة.

وكان ماني وجه لكمةً إلى ساني خلال اشتباكهما بالأيدي بغرف تبديل الملابس، لتنزف شفة الأخير، قبل أن يتدخل زملائهما لفض الشجار.

وقال توخيل: "نحاول إصلاح الموقف، كان بإمكاننا ترك الموقف مفتوحاً لكننا لا نرغب في ذلك، اعترف بأن الحدث كان ضخماً، لذلك كان من المهم للغاية أن يتم تسوية الأمور قبل التدريبات التالية".

وأكمل: "أعرف ساديو ماني منذ سنوات، هو لاعب محترف، ولم يكن في هذا الوضع من قبل، يركز على الكرة بشكل كامل لكن كل شخص لديه الحق لارتكاب الأخطاء، هذه طبيعة البشر، تم إيقاف ساديو ماني وبالطبع سيتم تغريمه، لا أعلم أين ستذهب أموال الغرامة لكن اللاعب والنادي سيقرران".

وأكمل: "لا نحتاج لمثل هذه المواقف لإثبات أن فريقنا على قيد الحياة، من الرائع أن تظل الأمور داخل غرفة الملابس متحدة، نحن لا نتسامح مع مثل هذه الأمور".

وكان نادي بايرن ميونخ أعلن إيقاف ماني عن لقاء هوفنهايم، وتغريمه بسبب واقعة ليروي ساني عقب لقاء مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

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