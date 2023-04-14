الهراء الأسود.. إهانة عنصرية وراء «لكمة» ماني لساني

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية، أن ليروي ساني لاعب بايرن ميونخ، تلفظ بإساءة عنصرية تجاه زميله ساديو ماني، ليقوم الأخير بتوجيه لكمةً إلى ساني خلال اشتباكهما بالأيدي، لتنزف شفة الدولي الألماني، قبل أن يتدخل زملائهما لفض الشجار.

وبحسب الصحفي الفرنسي بابا محمود جايي، الذي يعمل بموقع "بروت"، فإن ساني الذي ولد أيضاً لأب سنغالي، وصف زميله بالهراء الأسود، ومثلت الإساءة استفزازاً بالغاً لماني، لتدفعه إلى ضرب زميله.

وأكد جايي أنه في أعقاب الشجار العنيف الذي شهدته غرفة تبديل ملابس بايرن ميونخ، أحس ساني بالندم على تلفظه بالإهانة العنصرية تجاه زميله، أما ماني فيقول الصحفي إنه بادر بالاعتذار إلى زملائه في الفريق البافاري على اشتباكه بالأيدي مع ساني، دون أن يتضح فيما إذا كان قد اعتذر أيضاً إلى اللاعب الألماني من عدمه.

يذكر أن إدارة بايرن ميونخ اتخذت إجراءاتها ضد ماني، حيث قامت بإيقافه لأجل غير مسمى، وفرضت عقوبة مالية عليه.

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