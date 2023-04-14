يراوغ كالساحر وتمريراته أعمال فنية.. أسطورة التنس فيدرير يتغنى بميسي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تغنى أسطورة التنس روجر فيدرير، بموهبة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما تم اختياره ضمن قائمة أكثر الأشخاص المؤثرين في العالم لعام 2023، من قبل مجلة تايم.

وأبدى روجر فيدرير إعجابه الشديد بمسيرة ميسي، حيث قال في تصريحات صحفية: "السجل التاريخي لميسي لا يصدق، ما يميزه هو استمراريته على مدار سنوات طويلة، وهذا أمر صعب تحقيقه ثم الحفاظ عليه، ميسي يراوغ مثل الساحر وتمريراته تشبه الأعمال الفنية، وتوقعه يكاد يفوق الفهم".

وتابع: "عندما كنت طفلاً، كان مارادونا وباتيستوتا هما المفضلين لدي، وفيما بعد كنت محظوظاً لمقابلتهما، والآن ميسي يلهم الأجيال القادمة".

وأتم روجر فيدرير، قائلاً: "آمل أن نرى إبداع ميسي الفريد يستمر فترة أطول، كمشجعين لا نرمش كثيراً عندما يكون ميسي على أرض الملعب، فقد يفوتك شيء مذهل في هذه اللحظة".

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