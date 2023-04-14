شعب مدريد في انتظارك.. فينيسيوس يوجه رسالة لإندريك

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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وجه نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور، رسالة إلى مواطنه إندريك فيليبي الوافد الجديد للميرنغي.

وكان إندريك وقع على عقود انضمامه لريال مدريد، لكنه لن يتمكن من الانتقال للميرنغي قبل عام 2024، بحسب الاتفاق مع ناديه بالميراس.

وساهم إندريك في تحقيق بالميراس للقب كامبيوناتو باوليستا، وهي بطولة تقام مطلع الموسم في البرازيل بين أندية ولاية ساوباولو، وصرح بعدها قائلاً: "ريال مدريد سيفوز بدوري أبطال أوروبا، وفينيسيوس سيكون الأفضل في العالم".

ومن جانبه رد فيني على تصريحات إندريك، حيث قال له: "شعب ريال مدريد في انتظارك".

وحول مستواه مع ريال مدريد في الفترة الأخيرة، قال فينيسيوس: "أحاول تقديم أداء جيد في كل مباراة، أريد أن أكون لائقاً بدنياً في هذا الجزء الهام من الموسم، وصلت إلى هنا في سن الثامنة عشر، والآن لدي أكثر من 200 مباراة مع ريال مدريد وفي كل مباراة أبذل قصارى جهدي".

يذكر أن فينيسيوس قاد ريال مدريد مؤخراً للفوز على تشيلسي في ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، بهدفين دون رد، حيث قدم أداء مميزاً خلال اللقاء ساهم في حسم النتيجة لصالح الميرنغي.

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