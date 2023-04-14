بعد شجار الغرفة.. بايرن ميونخ يفكر في بيع ماني وساني يرفض رحيله

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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لم تنته بعد ردود الأفعال الناتجة عن واقعة لكّم الدولي السنغالي ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ لزميله ليروي ساني في غرف تبديل الملابس، عقب مواجهة مانشستر سيتي الأخيرة، والتي تسببت في نزيفٍ بشفة الأخير.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، ينتظر بايرن ميونخ وصول عروضاً لماني من أجل بيعه، مشيرة إلى أن البافاري يحتاج مهاجم بمواصفات رأس حربة، وهو ما لا ينطبق على ماني، وجاءت المشاجرة لتعجل برحيله.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ليروي ساني طلب من بايرن ميونخ عدم الاستغناء عن ماني، والاكتفاء بالعقوبة الموقعة عليه وعدم تغليظها.

وكشفت الصحيفة عن قيمة الغرامة الموقعة على ماني بسبب هذه الواقعة، حيث أكدت إنها بلغت نصف مليون يورو، مضيفة أن عودة ماني للمشاركة في المباريات تتوقف على اعتذاره عن فعلته.

يذكر أن بايرن ميونخ، أعلن أمس الخميس، إيقاف ساديو ماني بسبب سوء السلوك، وغيابه عن الفريق في مباراة هوفنهايم السبت بالدوري الألماني، مع تغريمه مالياً.

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