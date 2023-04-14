مانشستر يونايتد يواصل الفشل في فك عقدة اشبيلية

المصدر: ا ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصل مانشستر يونايتد الانجليزي فشله في فك عقدة اشبيلية الاسباني وفرّط في فوز في المتناول وفرصة ذهبية لحسم تأهله الى نصف النهائي عندما سقط في فخ التعادل الايجابي 2-2 الخميس على ملعب أولد ترافورد" في مانشستر في ذهاب ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم.

وكان مانشستر يونايتد في طريقه الى تحقيق فوز سهل وكبير عندما أنهى الشوط الاول بهدفين نظيفين سجلهما لاعب وسطه الدولي النمسوي مارسيل سابيتسر المعار من بايرن ميونيخ الالماني حتى نهاية الموسم في الدقيقتين 14 و21، لكن اشبيلية قلب الطاولة في الدقائق العشر الاخيرة من الشوط الثاني بهدفين من النيران الصديقة عبر المدافعين الهولندي تيريل مالاسيا (84) وهاري ماغواير (90+2) بالخطأ في مرمى الاسباني دافيد دي خيا.

ويلتقي الفريقان ذهابا "الخميس" المقبل في اشبيلية.

ودفع مانشستر يونايتد وتحديدا مدرب الهولندي إريك تن هاغ ثمن التبديلات التي أجراها في الشوط الثاني خصوصا إخراجه القائد البرتغالي برونو فرنانديش الذي سيغيب عن مباراة الاياب بسبب الايقاف لتلقيه بطاقة صفراء اليوم، والفرنسي أنتوني مارسيال في الدقيقة 62، ثم البرازيلي أنتوني في الدقيقة 81، فاستغل الفريق الاندلسي جيدا ذلك واقتنص تعادلا غاليا بفضل التبديلات الناجحة لمدربه الجديد خوسيه لويس منديليبار خصوصا القائد المخضرم خيسوس نافاس (37 عاما) والمهاجم الدولي المغربي يوسف النصيري المتسببين في الهدفين.

وهي المباراة الرابعة التي يفشل فيها يونايتد في الفوز على الفريق الاندلسي المتخصص في المسابقة وحامل الرقم القياسي في عدد ألقابها (6)، حيث خرج على يده من ثمن نهائي دوري الأبطال موسم 2017-2018 (صفر-صفر ذهاباً في إشبيلية و1-2 إياباً في مانشستر) ونصف نهائي "يوروبا ليغ" عام 2020 (2-1 في مباراة واحدة نتيجة تداعيات فيروس كورونا).

واشبيلية هو رابع فريق إسباني يصطدم به رجال المدرب الهولندي إريك تن هاغ في المسابقة، بعدما حلوا في المركز الثاني في دور المجموعات خلف ريال سوسييداد وأقصوا برشلونة من الملحق الفاصل المؤهل الى ثمن النهائي ثم ريال بيتيس من ثمن النهائي.

وخاض مانشستر يونايتد المباراة في غياب هدافه الدولي ماركوس راشفورد بسبب الاصابة.

وأنقذ حارس المرمى الدولي المغربي ياسين بونو هدفا محققا بابعاده تسديدة قوية لأنتوني من داخل المنطقة الى ركنية لم تثمر (13).

وأثمر ضغط مانشستر يونايتد هدفا سجله سابيتسر عندما تلقى كرة من القائد فرنانديش داخل المنطقة فهيأها لنفسه وسددها قوية بيسراه داخل المرمى (14).

وأضاف سابيتسر الهدف الثاني عندما تلقى كرة خلف الدفاع من مارسيال فهيأها لنفسه وتوغل داخل المنطقة وسددها بيسراه على يمين بونو (20).

وأنقذ بونو مرماه من هدف ثالث بتصديه لتسديدة فرنانديش من مسافة قريبة قبل ان يشتتها الدفاع (32)، ثم تصدى لرأسية البرازيلي كازيميرو من مسافة قريبة (34).

وكانت أول وأخطر فرصة للضيوف كرة رأسية للمدافع الفرنسي تانغوي نيانزو من مسافة قريبة اثر ركلة ركنية للقائد الكرواتي إيفان راكيتيتش ثم أبعدها الحارس دي خيا في توقيت مناسب قبل ان يبعدها الفرنسي رافايل فاران من خط المرمى (45+3).

وحرم القائم الايمن أنتوني من اضافة الهدف الثالث برده تسديدته الرائعة من داخل المنطقة بعد مجهود فردي (61).

ونجح اشبيلية في تقليص الفارق عندما استغل نافاس خطأ فادحا للمدافع مالاسيا في ابعاد كرة عرضية أمام المرمى فمررها عرضية ارتطمت بالأخير وحارس المرمى دي خيا وعانقت الشباك (85).

وكاد البديل الاخر سوسو يدرك التعادل من تسديدة قوية من خارج المنطقة ابعدها دي خيا بصعوبة (89)، ثم تصدى لرأسية للبديل الاخر النصيري (90+1).

ونجح النصيري في إدراك التعادل برأسية من مسافة قريبة اثر ركلة ركنية ارتطمت برأس ماغواير وخدعت دي خيا (90+2).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز