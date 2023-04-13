"يويفا" يعلن الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل في دوري الأبطال (فيديو)

المصدر: وكالات

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قدم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الخميس، قائمة بالأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم (2022-2023).

ونشر الحساب الرسمي لـ"يويفا" على موقع "تويتر" مقطع فيديو للأهداف المرشحة لجائزة الأفضل في هذا الأسبوع، ودخل القائمة كل من:

هدف الإسباني رودريغو، صانع ألعاب فريق مانشستر سيتي، في مرمى ضيفه بايرن ميونخ الألماني (3-0) في الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول للقاء الذي جرى على ملعب "الاتحاد" بمدينة مانشستر.

هدف الإيطالي نيكولو باريلا نجم فريق إنتر ميلان في مرمى مضيفه بنفيكا البرتغالي (2-0) في الدقيقة 51 من عمر المباراة التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء الماضي أيضا، على ملعب "النور" بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

هدف الجزائري إسماعيل بن ناصر، الذي قاد به فريقه ميلان للفوز على ضيفه نابولي (1-0) في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول "للديربي" الإيطالي الذي جمعهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب "جيوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو في مدينة ميلانو.

وهدف الإسباني ماركو أسينسيو مهاجم فريق ريال مدريد، في مرمى ضيفه تشيلسي الإنجليزي (2-0) عند الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول للمباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء أيضا، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، بالعاصمة مدريد.

هدف الجزائري إسماعيل بن ناصر يدخل القائمة



"يويفا" يعلن الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل في دوري الأبطال https://t.co/HVhVeBMMRO pic.twitter.com/etCscW4qT2 — البيان الرياضي (@AlBayanSports) April 13, 2023

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